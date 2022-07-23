Экс-футболист Мостовой о Семаке в «Зените»: и «Баварией» рулить может каждый

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который привел петербургский клуб к четырем чемпионствам в Российской пример-лиге (РПЛ) подряд. Слова Мостового передает Sport24.

«На начальном этапе это совершенно точно им помогло. Поставь сейчас Нагельсмана в какой-нибудь «Майнц» — все забудут про него. Семак выиграл уже четыре подряд чемпионства с «Зенитом» — ну а кому ему проигрывать? Так и «Баварией» — рулить может каждый», — сказал Мостовой. Sport24.

Напомним, в матче второго тура нового сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0.

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

На 12-й минуте хозяева получили право на еще один 11-метровый удар. В штрафной площади был сбит бразилец Малком. Пенальти реализовал Далер Кузяев. На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о споре с одноклубником Далером Кузяевым во время матча против «Крыльев Советов».