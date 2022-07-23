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Экс-футболист Мостовой: Федотов должен был пойти в армию в 18 лет, где вы были раньше?

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с Иваном Федотовым, который был отправлен на военную службу. Слова Мостового передает Sport24

«Многие говорят: каждый парень должен отслужить. Ребята, ему 25 лет, он в армию должен был пойти в 18 — где вы были раньше? Я еще по своим временам помню: у тех, кто играл за ЦСКА, были отсрочки. Или договоренности: если человек играет в сборной, его не забирают», — сказал Мостовой.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист пройдет присягу.

Стоит отметить, что мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.

Ранее родственник хоккеиста Ивана Федотова рассказал, что ЦСКА не выходил на связь с близкими голкипера.

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Хоккей. НХЛ
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