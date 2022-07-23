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Глава ФФККР Коган рассказал о проблемах тренерского насилия в фигурном катании

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган высказался о психологическом и физическом насилии в данном виде спорта.

«Проблемы подобного характера в фигурном катании есть и всегда были. Естественно, это ненормально, и на последнем исполкоме мы приняли решение о создании комиссии по этике. Наши юристы уже разрабатывают специальный кодекс, который будет распространяться на всех участников процесса: спортсменов, тренеров, персонал, организаторов соревнований и так далее», — передает слова Когана RT.

Напомним, что ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Ранее хореограф Рамиль Мехдиев поддержал использование жестких методов тренера Этери Тутберидзе.

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