Игрок «Зенита» Малком заявил, что ради российского клуба готов получить по ногам

Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о готовности терпеть постоянные удары по ногам ради того, чтобы приносить пользу команде.

«В моменте с пенальти я получил удар по ногам, но ничего особенного. Игроки нападения привыкли к тому, что периодически такое происходит. Это была наигранная комбинация. Контакт с соперником был приличный, но если это будет приносить пользу команде, то я готов получить столько ударов, сколько потребуется», — приводит слова Малкома РИА «Новости».

Малком стал игроком «Зенита» в 2019 году. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 24 играх своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых сумел восемь раз отличиться и сделать пять результативных передач.

На днях 25-летний игрок продлил контракт с клубом, ранее это сделал его партнер по сборной Вендел и главный тренер команды Сергей Семак.

«Зенит» после двух туров РПЛ нового сезона забрался на первую строчку в таблице благодаря разгромной победе над «Крыльями Советов» 3:0.

Ранее главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев назвал одного игрока, который дороже всех бразильцев «Зенита».