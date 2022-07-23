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Экс-хоккеист «Динамо» Войнов рассказал о претензиях клуба к капитану Шипачеву

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов, который в настоящее время выступает за «Ак Барс», рассказал о претензиях руководства бело-голубых к капитану команды Вадиму Шипачеву.

«К Вадику было очень много претензий и вопросов со стороны руководства, которые лично мне были непонятны. И не думаю, что однажды я это пойму. Слава Богу, ко мне с такими претензиями никто не подходил. Но все равно это напряжение буквально висело в воздухе. Если у Вадика что-то не так и его что-то раздражает, то это чувствует сразу вся команда. Он – ведущий игрок, лидер основного звена. И когда к Шипачеву было такое отношение, все это ощущали на себе», — приводит слова Войнова «Матч ТВ».

Напомним, что по окончании этого сезона появилась информация о том, что Динамо» сознательно срезает бюджет. В начале мая стало известно, что команду покинули лидеры — защитник Вячеслав Войнов и форвард Вадим Шипачев. Оба они стали игроками «Ак Барса».

В этом сезоне капитан Вадим Шипачев провел 59 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сумел отличиться 27 раз и сделать 50 результативных передач. По этим показателям он ушел далеко вперед от своих партнеров по команде. Войнов cыграл в 40 матчах регулярного чемпионата и набрал 31 очко.

Ранее в «Ак Барсе» подтвердили, что Войнов и Шипачев перешли в казанский клуб за 1000 рублей.

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Хоккей. КХЛ
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