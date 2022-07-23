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Ловчев об Абаскале: доходчиво объяснил ему, что такое «Спартак» в нашей стране

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал об общении с новым главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Кстати, я с Абаскалем разговаривал через переводчика и, думаю, доходчиво объяснил, что такое «Спартак» в нашей стране. И сказал о том, что если в России проживает примерно 150 миллионов человек, то есть достоверные статистические данные, что из них 23-25 миллионов – болельщики «Спартака». То есть фактически каждый шестой житель страны», — передает слова Ловчева «Плеймейкер».

Абаскаль сменил Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании сезона. 33-летний испанец в прошлом сезоне работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Свой первый матч на посту наставника красно-белых он провел 9 июля, проиграв в битве за Суперкубок России «Зениту» (0:4).

Сегодня «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в рамках 2-го тура чемпионата России.

Ранее нападающий ЦСКА Федор Чалов, который работал с Абаскалем в «Базеле», признался, что очень удивился его приходу в «Спартак».

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Футбол. Чемпионат России
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