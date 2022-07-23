Журналист The Athletic назвал причину, по которой игрок «Рейнджерс» Панарин может быть обменян

Журналист The Athletic Артур Стэйпл считает, что после обрушившейся критики на российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, игрок сможет остаться в клубе и принести пользу.

«Мне кажется, Друри мог бы быть весьма заинтересован в обмене Панарина в том случае, если б сам Артемий выказал желание уйти. Но сейчас Хлебушек не думает о таком развитии событий. Если «Рейнджерс» все же обменяют Панарина, то, вероятнее всего, это будет сделано лишь для того, чтобы разгрузить платежную ведомость. Само собой, Хлебушек — все еще топовый игрок, однако его контракт едва ли сможет потянуть любой другой клуб лиги», — приводит слова Стэйпла The Athletic.

Панарин занял четвертое место среди бомбардиров команды по итогам плей-офф НХЛ. Он провел на льду 20 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, заработав 16 (6 + 10) очков. Третье место занял американский форвард Крис Крайдер (16 очков — 10+6), второе — соотечественник Крайдера защитник Адам Фокс (23 — 5+18), лидер — шведский нападающий Мика Зибанеджад (24 — 10+14).

Всего в этом сезоне россиянин забросил 28 шайб и сделал 84 результативные передачи в 95 матчах за «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев попросил клуб обменять его.