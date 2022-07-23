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Агент Сафонов считает, что «Зенит» «прибил» легионеров деньгами

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что иностранные игроки, которые приезжают в российские клубы, делают это только ради заработка.

«Насколько понимаю, клуб хотел их как-то удержать, а тут вариант только один – поднять зарплату. Неоднократно говорил, что иностранцы к нам приезжают не из любви к России, а с желанием заработать. Вот и решили «прибить» их деньгами. Что касается клубов «высшей категории», о которых говорил Александр Медведев, речь идет о ведущих европейских лигах – Англия, Испания, Италия. Могут ли они туда перейти? Почему бы и нет», — цитирует Сафонова РИА «Новости».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако, бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона. Сине-бело-голубые подписали новые контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, куда могут уйти Малком и Клаудиньо.

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Футбол. Чемпионат России
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