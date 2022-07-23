Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава Херсонской области Сальдо пообещал восстановить Антоновский мост... 13:59
Ошибка в Windows 10 «ломает» USB-принтеры 13:58
Компания Otis договорилась о продаже бизнеса в России... 13:53
Подравшиеся из-за селедки девушки подозреваются в издевательствах... 13:51
В Севастополе мужчина и ребенок пропали без вести во время... 13:50
Волочкова сломала кольцо за 60 млн рублей 13:50
Посол РФ заявил, что КНДР усиливает ядерный потенциал, но не намерена... 13:46
Футболист сборной России Черышев заявил о переговорах... 13:45
Павел Прилучный довел до слез свою новую возлюбленную Зепюр... 13:45
Ученым центра «Вектор» удалось выделить штамм вируса оспы обезьян... 13:44
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Бывший советник Федуна ответил на вопрос об увольнении тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший советник Федуна Камоцци считает, что сейчас не стоит думать об увольнении Абаскаля из «Спартака»

close
100%
Manuel Geisse/Global Look Press

Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, пожелал победы красно-белым в сегодняшнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Желаю «Спартаку» и его новому тренеру победы в сегодняшнем матче против «Краснодара». Всегда желаю только победы этой команде! Останется Абаскаль в «Спартаке» на весь сезон или нет? Я считаю, что об этом сейчас даже думать не стоит», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Абаскаль сменил Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании сезона. 33-летний испанец в прошлом сезоне работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Свой первый матч на посту наставника красно-белых он провел 9 июля, проиграв в битве за Суперкубок России «Зениту» (0:4). А в прошлые выходные москвичи сыграли вничью с «Ахматом» 1:1.

Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на выезде с «Краснодаром». Начало матча в 20.00 по московскому времени.

Ранее Евгений Ловчев признался, что доходчиво объяснил Абаскалю значение «Спартака» в нашей стране.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+