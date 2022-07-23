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Российские серфингисты выступят на чемпионате мира в США под флагом страны

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Таня Елизарьева

Спортсменов из России допустили до чемпионата мира — 2022 по вейксерфингу. Об этом сообщила глава представительства Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA) в России Мария Жалкина.

Жалкина заявила, что спортсмены выступят на турнире под флагом России. «Нам не убирают флаг, нас не убирают с международных соревнований, нам разрешают проводить турниры на территории России. Совет директоров Международной ассоциации вейксерфинга единогласно принял решение, что ни один спортсмен не будет отстранен по национальному признаку», — цитирует Жалкину ТАСС.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала вернуть российских спортсменов на международные соревнования.

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