ЦСКА разгромил «Сочи» благодаря голевой передаче Акинфеева во втором туре РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле уверенно переиграл «Сочи» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилось со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились Хесус Медина, оформивший дубль, а также Хорхе Карраскаль.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре красно-синие в гостях сыграют с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 31 июля. «Сочи» на день раньше на своем поле померится силами с грозненским «Ахматом».

РПЛ. Второй тур.

ЦСКА — «Сочи» — 3:0

Голы: 1:0 — Медина (36), 2:0 — Карраскаль (56), 3:0 — Медина (90+2).

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов» во втором туре РПЛ.

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

На 12-й минуте хозяева получили право на еще один 11-метровый удар. В штрафной площади был сбит бразилец Малком. Пенальти реализовал Далер Кузяев.