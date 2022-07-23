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Экс-игрок сборной России объяснил, за счет чего «Зенит» выиграл РПЛ

Мостовой: если «Зенит» уберет легионеров, то он будет как все остальные клубы РПЛ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе легионеров из петербургского «Зенита».

22 июля сине-бело-голубые разгромили самарские «Крылья Советов» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В стартовом составе петербургского клуба вышли сразу восемь иностранных футболистов.

«Зенит всегда делал ставку на легионеров. У них уже давно подписаны контракты. У них, наверное, высокие зарплаты, куда деваться? С хорошими иностранцами в нашем чемпионате в любом случае будешь чемпионом.

Если «Зенит» легионеров уберет, то он будет как все. Я бы не сказал, что уровень наших футболистов у них выше, чем у других. Думаю, легионеры из «Зенита» вряд ли уйдут. Они бы уже ушли, если бы хотели. Сейчас не вижу такого варианта», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако, бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона. Сине-бело-голубые подписали новые контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо.

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Деменко заявил, что в Европе не смогут предложить зарплаты, как в «Зените».

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Футбол. Чемпионат России
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