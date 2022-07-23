Валиева: закончила бы с фигурным катанием, если бы Тутберидзе не взяла меня в свою группу

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, испытывали ли обиду ее прошлые тренеры, когда она решила перейти к Этери Тутберидзе.

Напомним, до прихода в «Хрустальный» в 2018 году спортсменка на протяжении трех лет занималась у Натальи Дубинской и Станислава Ковалева в СШОР «Москвич».

«Всегда есть какая-то обида. Ты ведешь спортсмена с маленького возраста, а когда он вдруг уходит, это обидно. Мои предыдущие тренеры хорошо восприняли [переход к Тутберидзе]. Мы сказали, что хотим расти.

У нас с мамой была договоренность: если Этери Георгиевна не берет меня в группу, то я, скорее всего, заканчиваю с фигурным катанием и пробую что-то еще. В танцы, в балет — много было выбора (смеется)», — цитирует спортсменку Sport24.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

В столице Китая Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о допинг-скандале с Камилой Валиевой.