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Фигуристка Валиева расплакалась после вопроса об Олимпиаде-2022 в Пекине

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об эмоциях во время выступления на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, Валиева в составе национальной сборной выиграла золото Олимпиады в командном турнире. Сразу после этого появилась информация, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до личного турнира ОИ. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

«Могу отметить два момента. На короткую программу выходила с пониманием, что в меня столько людей верят. Там было пусто, но поддержка чувствуется. Буквально порхала. В конце сказались эмоции.

На произвольной почему-то именно в тот момент почувствовала, будто я одна. Это очень плохо. Уже на старт вышла, было видно по глазам, что страх окутал. Тем не менее хочу очень всех поблагодарить, потому что плакала каждый день. Видела очень много поддержки», — приводит слова спортсменки РИА «Новости».

Ранее Камила Валиева рассказала, испытывали ли обиду ее прошлые тренеры, когда она решила перейти к Этери Тутберидзе.

До прихода в «Хрустальный» в 2018 году спортсменка на протяжении трех лет занималась у Натальи Дубинской и Станислава Ковалева в СШОР «Москвич».

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