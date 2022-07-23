Экс-игрок ЦСКА Масалитин не считает армейцев конкурентами «Зенита», несмотря на разгром «Сочи»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал разгромную победу армейцев над «Сочи» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА выиграл за счет индивидуальных действий Карраскаля и Медины. По игре не скажешь, что армейцы разгромили «Сочи». Игра смотрелась ровно, но за счет индивидуальных действий Карраскаля и Медины состоялся первый гол. Чуть поострее в первом тайме действовал ЦСКА. Чалов в штангу попал, были острые передачи от Облякова.

Второй тайм протекал в таком же ключе. Во втором голе Акинфеев хорошо вывел Карраскаля. Но в этом эпизоде Терехов ошибся, он должен был фолить, ну и вратарь неудачно сыграл.

В конце матча защитники «Сочи» уже устали, Яковлев убежал, прострелил, и Медина в пустые ворота забил.

ЦСКА имел проблемы в созидании. Армейцы имели проблемы, когда «Сочи» начинал прессинговать. Кучаев с Мухиным не могли наладить комбинационную игру.

Не надо петь дифирамбы ЦСКА. Они сейчас не конкуренты «Зениту». Питерская команда уже состоялась, она только усиливается, а ЦСКА только к этому идет», — сказал специалист.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре красно-синие в гостях сыграют с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 31 июля. «Сочи» на день раньше на своем поле померится силами с грозненским «Ахматом».

РПЛ. Второй тур.

ЦСКА — «Сочи» — 3:0

Голы: 1:0 — Медина (36), 2:0 — Карраскаль (56), 3:0 — Медина (90+2).

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов» во втором туре РПЛ.