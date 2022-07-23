Форвард ЦСКА Заболотный пошутил на тему продления контрактов легионерами «Зенита»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал тот факт, что петербургский «Зенит» имеет возможность продлевать контракты с иностранными футболистами.

«Все задают вопрос, как бороться с «Зенитом». Они продлевают одного бразильца за другим, куда они идут? Mastercard (смеется).

Молодцы ребята, у них свой вектор развития клуба. У них все очень хорошо получается. «Бавария» в таком же стиле двигается в Германии. «Бавария» не живет на государственные деньги? Я в этом не разбираюсь. Я говорю про то, что у них тоже много чемпионств и это у них хорошо получается», — приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако, бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона. Сине-бело-голубые подписали новые контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Сочи» во втором туре РПЛ.