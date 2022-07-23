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Экс-наставник сборной России сравнил бывшего хавбека «Рубина» с Салахом

Капелло сравнил Кварацхелию с форвардом «Ливерпуля» Салахом

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РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о перспективах итальянского «Наполи» в предстоящем сезоне.

«У Спаллетти будет сложная задача. «Наполи» потерял Кулибали, который обеспечивал безопасность у своих ворот, и Инсинье, который приносил команде голы и результативные передачи.

Кварацхелия? Своими движениями он напоминает мне раннего Салаха», — цитирует специалиста Corriere dello Sport.

Напомним, в марте Кварацхелия, будучи футболистом казанского «Рубина», направился в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановлении контракта с полузащитником. В это время он выступал за батумское «Динамо», забив восемь голов в чемпионате Грузии.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» был рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия забил за «Наполи» во втором матче подряд.

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Футбол. Чемпионат Италии
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