Пономарев: игроки «Сочи» подумали, что они уже академики, хотя только окончили ПТУ

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу армейского клуба над «Сочи» (3:0) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игроки «Сочи» подумали, что они уже академики, хотя только окончили ПТУ. Надо играть рабоче-крестьянски, как они делали в прошлом сезоне, заняв так второе место. Без претензий друг к другу. А так их ждет десятое место в чемпионате, больше они не прыгнут.

Наши понравились. Очень хорошая дисциплина, откатываются назад, как положено. Карраскаль и Медина цементировали центр поля, взяли все в свои ноги и руки.

Секреты успеха — дисциплина, хорошая физическая подготовка, своевременная отдача паса и быстрое пересечение центра поля. Зачем этот дурацкий мяч держать? Мяч как деньги — нельзя передерживать. Как сегодня Акинфеев сделал пас — и до свидания», — приводит слова Пономарева «ВсеПроСпорт».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре красно-синие в гостях сыграют с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 31 июля. «Сочи» на день раньше на своем поле померится силами с грозненским «Ахматом».

РПЛ. Второй тур.

ЦСКА — «Сочи» — 3:0

Голы: 1:0 — Медина (36), 2:0 — Карраскаль (56), 3:0 — Медина (90+2).

Ранее экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что не считает армейцев конкурентами петербургского «Зенита», несмотря на разгром «Сочи».