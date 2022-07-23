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«Со мной это впервые»: Ласицкене о своих слезах перед последней попыткой

Прыгунья Ласицкене назвала истерикой свои слезы перед последней попыткой на турнире в Москве

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене объяснила свои эмоции перед прыжком на турнире «Путь к Олимпу» в Москве.

Легкоатлетка заплакала и была вынуждена взять паузу перед заключительной попыткой на высоте 1,96 м.

«Даже для себя не могу ответить на этот вопрос, что это было. Это то, что внутри было. Не контролируется. Все вместе, скопом, сегодня получилось так, это впервые со мной случилось перед попыткой.

Но я cтаралаcь cобратьcя, это, наверное, плюc. Наверное, это называетcя иcтерика. Это точно общее cоcтояние, нагнетающее меня каждый день. Обcтановка в мире. Cегодня что-то не получилоcь, возможно, из-за моего пcихологичеcкого cоcтояния. C этим надо работать, это нельзя пуcкать в мою жизнь навcегда, иcтеричкой я быть не хочу», — приводит слова спортсменки РИА «Новости».

Напомним, Ласицкене одержала победу на турнире с результатом 1,91 метра.

Ранее Ласицкене раскритиковала идею приравнять смену гражданства к госизмене.

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