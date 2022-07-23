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«Спартак» в большинстве разгромил «Краснодар» во втором туре РПЛ

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Степан Ноздрев/ТАСС

Московский «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу столичной команды.

У красно-белых мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. В составе хозяев отличился Эдуард Сперцян.

На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля. «Краснодар» на день раньше сыграет в Сочи с одноименной командой.

РПЛ. Второй тур.
«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.
Голы: 0:1 — Зобнин (35), 0:2 — Промес (46), 0:3 — Бородин (52, А), 1:3 — Сперцян (60), 1:4 — Мозес (83).

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Сочи» во втором туре РПЛ.

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