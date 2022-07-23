Валиева призналась, что самый запоминающийся подарок на день рождения получила от Путина

Российская фигуристка Камила Валиева рассказал о самом запоминающемся подарке на день рождения.

«Самый необыкновенный подарок был от Владимира Владимировича [Путина]. Он сделал подарок на день рождения, поздравил.

Наверное, это было самым запоминающимся — поздравление от президента России. Это было круто», — сказала 16-летняя спортсменка на VK Fest.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

В столице Китая Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.

Ранее сообщалось, что Валиева расплакалась после вопроса об Олимпиаде-2022.