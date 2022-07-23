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Владелец «Спартака» Федун назвал курьезным пенальти в ворота красно-белых в матче с «Краснодаром»

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РИА Новости

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (4:1) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо — ставится пенальти.

Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану» — приводит слова Федуна «СЭ».

На 59-й минуте встречи мяч после подачи игрока «быков» Кристиана Рамиреса попал в лицо хавбеку москвичей Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, находившуюся в неестественном положении, — она была отставлена в сторону.

Главный судья матча Кирилл Левников после вмешательства видеоассистента Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

РПЛ. Второй тур.
«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.
Голы: 0:1 — Зобнин (35), 0:2 — Промес (46), 0:3 — Бородин (52, А), 1:3 — Сперцян (60), 1:4 — Мозес (83).

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Сочи» во втором туре РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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