«Это уже диагноз»: Червиченко о реакции Федуна на пенальти в игре «Спартака» с «Краснодаром»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые разгромили «Краснодар» (4:1).

Ранее владелец столичного клуба Леонид Федун назвал курьезным пенальти в ворота «Спартака».

«Федун не согласен с пенальти? Это уже, видимо, диагноз.

Судейство в пользу «Спартака»? Соболев мог спокойно выхватывать красную. Удаление Черникова притянуто за уши.

Если бы Левников удосужился поднять свою жопу и подойти к экрану, он бы увидел, что никто по лицу Мозесу не попадал. Оба игрока пихались, толкались, но рука пришлась в грудь.

По идее, Мозесу нужно было показывать карточку за симуляцию, потому что по лицу его никто не трогал. Но у Левникова, видимо, была другая программа», — цитирует Червиченко Sport24.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

РПЛ. Второй тур.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.

Голы: 0:1 — Зобнин (35), 0:2 — Промес (46), 0:3 — Бородин (52, А), 1:3 — Сперцян (60), 1:4 — Мозес (83).

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля.