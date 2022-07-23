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Тихонов: «Спартак» играл против молодежного состава «Краснодара», еще и в большинстве

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Официальный сайт «Арсенала»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о разгромной победе красно-белых над «Краснодаром» (4:1) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я перед матчем сказал, что счет будет или 3:0, или 3:1 в пользу «Спартака». Немножко не угадал, но понимал, что уровень мастерства у игроков «Спартака» выше.

«Краснодар» может брать только организацией. Недоволен началом игры. Молодежь «Краснодара» управляла игрой первые минут 20.

Кто выделялся, кроме Зобнина? Соболев неплохо смотрелся, хотя и мог получить вторую желтую карточку. Я бы не сказал, что Зобнин себя хорошо проявил, несмотря на то что с его помощью забили два мяча.

Красная карточка «Краснодара» очень сильно повлияла на результат и на игру. «Спартак» выиграл 4:1, но не нужно сильно вдохновляться. Красно-белые играли против молодежного состава, плюс еще и в большинстве», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

РПЛ. Второй тур.
«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.
Голы: 0:1 — Зобнин (35), 0:2 — Промес (46), 0:3 — Бородин (52, А), 1:3 — Сперцян (60), 1:4 — Мозес (83).

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля.

Ранее владелец столичного клуба Леонид Федун назвал курьезным пенальти в ворота «Спартака».

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