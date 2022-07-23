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Экс-полузащитник «МЮ» Канчельскис считает большой бедой появление VAR в российском футболе

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в отечественном футболе.

«Беда, что VAR пришел в наш футбол. Это большая беда! Те арбитры, которые выходят на поле, не берут на себя инициативу. Стали какими-то перепуганными. Как будто вчера легли спать, а сегодня проснулись и узнали, что в Россию пришел VAR.

Ну вот почему судьи бегают к телевизору? Телевизор надо дома смотреть. Им что их купить? Ну пускай РФС тогда купит наконец, если своих нет. Это настоящее безобразие.

Они и раньше ошибались. Но сегодня судья семь раз ходил к телевизору (в матче «Спартака» с «Краснодаром» — «Газета.Ru»). Семь! Я уже сам хотел купить ему телевизор. Это катастрофа какая-то», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Сегодня, 23 июля, «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» (4:1) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

У красно-белых мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. В составе хозяев отличился Эдуард Сперцян. На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее владелец столичного клуба Леонид Федун назвал курьезным пенальти в ворота «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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