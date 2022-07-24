Главный тренер ЦСКА Федоров назвал неожиданным призыв в армию голкипера Федотова

Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Федоров высказался по поводу задержания бывшего голкипера команды Ивана Федотова. Хоккеисту предстоит пройти службу в армии.

«Я, как и все, читаю новости из газет. Могу сказать, что для меня это неожиданно. Тут могу только сказать, что наши двери всегда открыты. Не думаю, что это архисложная задача, но армия – это армия», — передает слова Федорова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне подопечные Сергея Федорова одержали победу в Кубке Гагарина, в финальной серии переиграв магнитогорский «Металлург».

Федотов провел за ЦСКА 48 матчей, в которых одержал 30 побед, и стал лучшим вратарем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту отраженных бросков (93,7%).

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист примет присягу.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что не вмешивался в ситуацию Федотова с армией.