Бывший советник Федуна заявил, что «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился впечатлениями от первой победы красно-белых после приглашения нового тренера Гильермо Абаскаля.

«Я очень рад за Абаскаля и за клуб, что они добились первой победы в сезоне! «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ. Надеюсь, у команды это получится», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Напомним, что эта игра стала первой победной для наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. 9 июля его подопечные разгромно уступили «Зениту» в матче за Суперкубок России 0:4, а в прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи сыграли вничью с грозненским «Ахматом» 1:1.

Ранее Андрей Тихонов призвал красно-белых не сильно вдохновляться победой над «Краснодаром», отметив, что команда играла против молодежного состава «быков» в большинстве.