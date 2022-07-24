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Мостовой заявил, что не видит никого сильнее «Спартака» по итогам двух туров РПЛ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что красно-белые по итогам двух туров выглядят предпочтительнее всех команд, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«После поражения «Спартака» в Суперкубке России от «Зенита» я сказал, что с таким составом команда должна быть в тройке. Я большой разницы в уровне составов с Питером не вижу, но вижу разницу в классе, в мастерстве, в опыте и в тренере. По итогам двух туров, я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть все нормально сейчас», — приводит слова Мостового Metaratings.

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

После двух туров РПЛ красно-белые располагаются на второй строчке турнирной таблице, уступая ЦСКА два очка.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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