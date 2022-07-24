Трусова опровергла свои слова о завершении карьеры во время ОИ в Пекине

Призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова высказалась о своей реакции на упущенную победу во время индивидуального турнира в Пекине.

«Было ли у меня желание уйти из спорта? Все знают ответ на этот вопрос. На Олимпиаде была минутная слабость. А так, чтобы серьезно обдумывать — никогда. Я сейчас готовлюсь к сезону, живу настоящим. Недавно у нас закончился сбор в Новогорске. Я всегда знала, что добьюсь своей цели — исполню пять четверных. Первый аксель — одинарный — я прыгнула в шесть лет. Я уверена в себе», — передает слова Трусовой «Матч ТВ».

Александра Трусова завоевала серебряную награду в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Она уступила только другой россиянке — Анне Щербаковой.

После короткой программы Трусова располагалась вне призовой тройки, но в произвольной — исполнила пять четверных прыжков, став первой спортсменкой, кому удалось это сделать, и забралась на вторую строчку с личным рекордом. После оглашения результатов журналисты засняли момент, когда спортсменка сорвалась и заговорила о несправедливости и уходе из спорта.

Ранее сообщалось, что шведские организаторы отменили мастер-класс Трусовой под давлением Федерации фигурного катания страны.