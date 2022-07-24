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Фигуристка Щербакова рассказала о своих срывах: я стала бояться выступать

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась после восстановления от травмы.

«У меня был период, я получила серьезную травму и пропустила долгий период соревнований. Когда я к ним вернулась, я не понимала, что происходит, но я стала бояться выступать, могла на тренировках 10 раз чисто исполнить программу, но на соревнованиях это были полные срывы, когда я падала по пять раз за прокат.

Наверное, это вот те ужасные эмоции, которые я больше никогда не хочу испытать, от которых я старалась избавиться, потому что когда ты просто хочешь, чтобы все поскорее закончилось, это самое неправильное, когда ты даже не пытаешься исправить ситуацию», — передает слова Щербаковой Sport24.

На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В этом году она пропустила турнир из-за отстранения российских спортсменов. Теперь действующей чемпионкой является Каори Сакамото.

По версии Международного союза конькобежцев (ISU) россиянка на данный момент является лучшей фигуристкой планеты.

Ранее Александра Трусова опровергла свои слова о завершении карьеры во время Олимпийских игр в Пекине.

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