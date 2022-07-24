Еще один игрок ЦСКА может перейти в клуб из Серии А

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович интересен вернувшемуся в итальянскую Серию А «Лечче». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter.

По словам источника, переговоры о приобретении футболиста находятся в продвинутой стадии. Напомним, что ранее в «Удинезе» перешел словенский защитник ЦСКА Яка Бийол.

Стоит отметить, что в начале июля Бистрович получил травму в расположении ЦСКА, после чего отправился к себе на родину для восстановления. Подобная практика использовалась и с другим игроком «армейцев» — бразильским защитником Бруно Фуксом. Он уже вернулся в расположение российской команды.

Бистрович стал игроком ЦСКА в 2018 году. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне 24-летний хорват провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), еще 18 – в турецкой Суперлиге за «Фатих Карагюмрюк». До этого он также на условиях аренды выступал за «Касымпашу».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в «Сантос».