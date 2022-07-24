В ЦСКА заявили о несерьезном подходе «Базеля» в вопросе приобретения Чалова

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо считает, что вопрос по переходу нападающего команды Федора Чалова в швейцарский «Базель» нужно закрыть.

«Не секрет, что «Базель» хотел вернуть Чалова. Но на данный момент по тому, что мы видим, как тренерский штаб рассчитывает на Чалова, как Федя играет, этот вопрос нужно просто закрыть. Хотел ли «Базель» именно выкупить Федю? Я не в курсе. На тот момент, когда мы в последний раз разговаривали на эту тему, был вопрос только продления аренды, но это несерьезный подход», — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

В начале февраля Чалов перебрался в швейцарский «Базель», где выступал до конца сезона на правах аренды. Россиянин принял участие в 16 матчах чемпионата и сумел отличиться четыре раза. Также в его активе две голевые передачи. «Базель» финишировал на втором месте, уступив победителю, «Цюриху», 14 очков.

В новом сезоне Чалов вернулся в ЦСКА и уже сыграл два матча в чемпионате России, в котором результативными действиями не отметился.

Вчера «армейцы» разгромили «Сочи» и единолично возглавили турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович находится на продвинутой стадии переговоров с итальянским «Лечче».