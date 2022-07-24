Стало известно, почему экс-игрок «Зенита» Ракицкий не вернулся в «Шахтер»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий не вернулся в донецкий «Шахтер», потому что в последний момент принял решение перейти в «Адана Демирспор». На игрока повлияло мнение его семьи, которая была против возвращения футболиста в родной клуб. Об этом сообщается в подкасте на You-Tube канале «ТаТоТаке».

Украинский футболист подписал контракт с «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления еще на сезон. За турецкий клуб выступает экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли. При этом сообщалось, что Ракицкий ведет переговоры по возвращению с «Шахтером» .

Он является воспитанником донецкого клуба. Там защитник выступал до января 2019 года. Ракицкий провел в составе «Шахтера» 326 матчей, забив 14 голов и отдав 30 результативных передач. В 2019 году футболист перебрался в «Зенит», который покинул на фоне российской спецоперации на Украине в марте 2022 года.

Защитник в составе петербургского клуба стал трехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). Из-за переезда в Россию он перестал вызываться в сборную своей страны. Последний матч за национальную команду Украины Ракицкий провел в 2018 году.