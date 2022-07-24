Двукратный олимпийский чемпион Фетисов назвал чехов главными провокаторами

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на слова чешского хоккеиста Лукаша Клока, который заявил о возможных провокациях со стороны россиян и белорусов при допуске на чемпионат мира, передает «РБК Спорт».

«Чехи всю жизнь являются главными провокаторами. Чего стоят только такие высказывания в сторону России. Даже нельзя сказать, что они боятся нас. Им просто сказали сверху так сказать — они и сказали», — сказал Фетисов.

Напомним, что сборная России пропустила чемпионат мира по хоккею 2022 года, который прошел в Финляндии. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Алексей Жамнов продолжит работу в должности главного тренера национальной команды.