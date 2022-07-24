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Матч в честь юбилея Суперсерии между СССР и Канадой может пройти в ОАЭ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал, что матч в честь юбилея Суперсерии между СССР и Канадой может пройти в ОАЭ, передает ТАСС.

Якушев отметил, что канадцы приглашали советских хоккеистов к себе.

«Но все это было до известных событий. Есть планы провести такую игру в ОАЭ. Вроде бы должно получиться. За это дело взялся один наш человек, проживающий в Израиле», — отметил Якушев.

Напомним, что сборная России пропустила чемпионат мира по хоккею 2022 года, который прошел в Финляндии. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Матти Нурминен оценил возможность сборной России вернуться на соревнования под эгидой организации.

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Хоккей. Сборная России
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