Экс-игрок «Спартака» Гаврилов считает, что команда может побороться за высокие места в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Это можно считать хорошим началом сезона. Выиграли — значит, можно считать. Смогут ли занять высокие места, если дальше так продолжат? Почему бы и нет. Конечно, могут», — сказал Гаврилов.

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями от первой победы на посту наставника российской команды.