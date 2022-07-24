Тренер Тарханов заявил, что «Спартак» стал играть и думать по-другому

Бывший тренер московского «Спартака» Александр Тарханов высказался о победе красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает Rusfootball.

«Спартаковцы сейчас стали и думать по-другому, и играть по-другому. Они стали больше комбинировать. Следующие матчи покажут, на что способен «Спартак», — сказал Тарханов.

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).