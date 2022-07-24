Экс-игрок «Спартака» Баженов сказал, что у него есть вопросы к судьям в игре с «Краснодаром»

Экс-игрок московского «Спартака» Никита Баженов оценил судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и красно-белыми, передает «Чемпионат.com».

«К судейству есть вопросы. Это неотъемлемая часть футбола. Сегодня в твою сторону ошиблись, завтра — в другую. Так было, будет и есть. Это человеческий фактор», — сказал Баженов.

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Ранее владелец «Спартака» Федун назвал курьезным пенальти в ворота красно-белых в матче с «Краснодаром».