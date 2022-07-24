Доктор рассказал, зачем футболист Пиняев ходит с бутылкой и трубкой после госпитализации

Врач академии московского «Спартака» Никита Карлицкий рассказал, зачем футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ходит с бутылкой и трубкой после госпитализации, передает «Чемпионат.com».

«Это стандартная процедура. В случае повторного попадания воздуха между легкими и диафрагмой воздух выходит через эту дырочку и попадает в бутылку», — сказал Карлицкий.

Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Пиняев перешел в «Крылья Советов летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в одной встрече, не отметившись результативными действиями.

В минувшем сезоне ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи в 30 матчах. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Ранее Пиняев прокомментировал выход игроков «Зенита» и «Крыльев» в футболках в его поддержку.