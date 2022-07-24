Футболист «Динамо» Варела приостановил контракт и покинул команду

Футболист московского «Динамо» Гильермо Варела покинул расположение команды, передает «Матч ТВ».

Также ранее была информация о том, что футболист может присоединиться к бразильскому «Фламенго». Соглашение уругвайца с бело-голубыми действует до лета 2023 года. Бело-голубые пытались предложить новое соглашение, но переговоры не увенчались успехом.

Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций.

Ранее футболист московского «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением об отстранении России от еврокубков.

«Футбол остается футболом. Я просто хочу играть. Конечно, хотелось бы соперничать с самыми лучшими, но ситуация вот такая. Нужно в любом случае честно выполнять свою работу», — сказал Мозес.