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Экс-игрок «Динамо» Колыванов об игроке команды Вареле: крысы бегут первыми с корабля

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов высказал мнение об игроке команды Гильермо Вареле, который тайно покинул базу клуба, передает «Чемпионат.com».

«Крысы первыми бегут с корабля. Так мужчины не поступают. Если бы хотел уйти, то мог бы объявить о своем решении. От иностранцев можно чего угодно ожидать», — сказал Колыванов.

Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. Он сыграл за бело-голубых 42 матча, не отметившись результативными ударами.

Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций.

Ранее экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил о финансовых потерях клубов РПЛ из-за отъезда легионеров.

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Футбол. Чемпионат России
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