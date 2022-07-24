Еще один легионер покинул ЦСКА

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в «Лечче» на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек провел за ЦСКА восемь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Контракт 24-летнего футболиста с красно-синими рассчитан до 2025 года. Вторую часть прошедшего сезона хорват играл в аренде в турецком «Карагюмрюке».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела ночью тайно покинул базу команды.

Напомним, ранее появилась информация о том, что защитник может присоединиться к бразильскому «Фламенго». Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. Он сыграл за столичный клуб 42 матча, не отметившись результативными действиями.