В «Динамо» осудили самовольно покинувшего клуб уругвайского легионера

В московском футбольном клубе «Динамо» осудили самовольно покинувшего клуб уругвайского защитника Гильермо Варелу.

Ранее появилась информация, что футболист ночью тайно покинул базу бело-голубых.

«Динамо» рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств. Клуб уже не раз выражал отношение к решению ФИФА от 21.06.2022, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года.

Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу», — приводит заявление пресс-службы столичного клуба РИА «Новости».

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.