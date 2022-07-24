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Российская гимнастка Арина Аверина получила шишку от удара булавой на турнире в Минске

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Россиянка Арина Аверина получила небольшую травму на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная роза» в Минске. Об этом сообщает Sport24.

Сегодня, 24 июля, спортсменка получила шишку на лбу во время выступления с булавами.

Напомним, что 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Белорусской ассоциации художественной гимнастики рассказали, что упавшая в обморок спортсменка Маргарита Тимошенко пришла в себя и чувствует себя нормально.

«Она потеряла сознание на фоне нагрузок и высокой влажности. Сейчас она в порядке», — передает слова представителя федерации «Матч ТВ».

Напомним, что белорусская гимнастка Маргарита Тимошенко потеряла сознание во время упражнения с булавами на турнире «Хрустальная Роза». Сообщалось, что у девушки в этот момент шла кровь из носа. К спортсменке подбежали медики и унесли ее на руках с ковра.

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