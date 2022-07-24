Форвард «Динамо» Смолов вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов отличился голом в матче со столичным «Торпедо» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого тайма счет 3:0 в пользу бело-голубых.

Этот забитый мяч стал для форварда 95-м в чемпионате России. Таким образом он обошел бывшего нападающего московских «Спартака» и «Локомотива» Романа Павлюченко (94) и вышел на третье место.

Возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ экс-форвард «Спартака» и петербургского «Зенита» Артем Дзюба, на счету которого 148 мячей. Вторым идет бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков (133).

Ранее сообщалось, что футбольный агент Паулу Барбоза назвал турецкие клубы, которым был бы интересен Артем Дзюба.

В прошлом сезоне Дзюба вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта.

14 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига). Однако позже появилась информация о том, что нападающий не будет подписывать полноценный контракт с клубом из столицы Татарстана.