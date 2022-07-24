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«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч второго тура РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Стали известны составы московского «Локомотива» и «Ростова» на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток для команд прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Фассон, Едвай, Баринов, Бека Бека, Миранчук, Керк, Изидор, Камано.
Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Куликов, Бабкин, Петров, Марадишвили, Карпукас, Раконьяц, Игнатьев.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Осипенко, Сильянов, Уткин, Тугарев, Миронов, Глебов, Комличенко, Полоз.
Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Мухин, Лангович, Мелехин, Байрамян, Щетинин, Селява, Голенков, Мельников, Нтумба.

В прошлом туре «железнодорожники» сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1), а «Ростов» с тем же счетом сыграл со столичным «Динамо».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» (4:1).

У красно-белых мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. В составе хозяев отличился Эдуард Сперцян.

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