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В «Динамо» отказались «отвечать на шантаж» сбежавшего уругвайского защитника Варелы

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Член правления московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию с самовольно покинувшим клуб уругвайским защитником Гильермо Варелой.

Ранее агент игрока Оскар Бентанкур заявил, что он и его клиент ждут предложения от бело-голубых. Если оно не поступит, то уругваец подпишет контракт с бразильским «Фламенго».

«Планируем ли мы делать предложение? Мы сами уважаем свой клуб и на шантаж мы не можем отвечать. Поэтому можете сделать соответствующие выводы.

Будет ли проведена беседа с другими легионерами? Мы регулярно беседуем, в том числе и с иностранцами. Каждый случай — сугубо индивидуальный. У Бальбуэны одна история, а у Шиманьски — другая.

С Варелой то, что случилось сейчас. Но во всех предыдущих ситуациях мы находили какое-то человеческое и взаимоуважительное решение. В последнем случае у нас не так», — цитирует Гафина Sport24.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

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