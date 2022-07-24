Главный тренер «Ахмата» Талалаев назвал футболистов «Факела» «одиннадцатью зверями»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев назвал футболистов воронежского «Факела» «одиннадцатью зверями».

Матч «Ахмат» — «Факел» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал в 20.00 по московскому времени. После 20-й минуты счет 0:0.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

«Знаю, что сегодня на поле у соперника выйдет одиннадцать зверей, которые будут выгрызать каждый мяч. И нам нужно быть во всеоружии, потому что очень непростой соперник. Очень быстрый, мобильный, борющийся, и при этом проявляется все больше креативное начало», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В предыдущем туре РПЛ грозненцы сыграли вничью на своем поле с московским «Спартаком» (1:1), воронежский клуб разошелся миром с «Краснодаром» (2:2).

Ранее сообщалось, что «Динамо» забило четыре безответных мяча в ворота «Торпедо» во втором туре РПЛ.