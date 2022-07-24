Губерниев считает, что Слуцкий уверенно приведет «Рубин» во вторую лигу

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение казанского «Рубина» от красноярского «Енисея» (2:3) в рамках второго тура Первой лиги.

«Слуцкий уверенно приведет команду во вторую лигу. Считаю, что это мощное решение руководства клуба, потому что они нацелены на вторую лигу.

А дальше, если контракт на три года, чемпионат любительских команд. И в этой лиге «Рубин» с тренером Слуцким будет настроен на победу. Мне очень радостно, потому что я за красивый футбол во второй лиге с «Рубином» и Леонидом Слуцким», — приводит слова телеведущего РИА «Новости».

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Слуцкого заняли 15-е место и напрямую вылетели в Первую лигу, в которой последний раз выступали в сезоне-2002.

Ранее бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов обвинил Леонида Слуцкого в нытье.

«Когда ты ноешь, это передается команде и действует на футболистов негативно. А когда ты говоришь, что они лучшие, то парни действительно так считают. Они начинают из последних сил играть и вытаскивать матчи», — сказал Кузнецов.