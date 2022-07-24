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Олимпийская чемпионка Павлюченкова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Теннисистка Павлюченкова заявила, что пока не собирается менять спортивное гражданство

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка Токио-2020 в миксте Анастасия Павлюченкова прокомментировала слова Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства.

Напомним, Касаткина ранее посоветовала юниорам менять российское гражданство.

«Каждый должен решать за себя. Не нужно за кого-то решать. Я сейчас не могу играть из-за травмы, но вообще единственное, о чем я мечтаю, это иметь возможность играть. Это наша жизнь. Очень неприятно, что сейчас мы лишаемся своей работы и заработка.

Собираюсь ли я менять гражданство? Нет пока (улыбается)», — приводит слова теннисистки «Матч ТВ».

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее теннисистка Элина Свитолина раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию профессиональных теннисистов (ATP) за то, что они, по ее мнению, делают мало в отношении украинских игроков.

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